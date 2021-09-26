 

Лавров сравнил предоставленные Россией и Украиной данные по MH17

26.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что российская сторона «про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое». А вот «украинцы отказываются давать данные с радаров», отметил он. Как напомнил Лавров, в Киеве заявляют, что «они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», передает РИА «Новости».

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.



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