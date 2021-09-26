 

Гимн Украины освистали в Лондоне перед боем Джошуа с Усиком

26.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФанаты британца Энтони Джошуа освистали украинский гимн перед боем британского боксера с украинцем Александром Усиком, сообщают СМИ.

Об этом информирует Daily Star. Бой прошел в Лондоне на «Тоттенхэм Арене». Комментируя результаты боя, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина возвращает свое». Он заявил, что «чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу». «Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжёлая, но от этого еще более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! Украина!» – приводит его слова «Чемпионат».

Напомним, бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксеру. Усик отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Стоит отметить, что Усик был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».



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