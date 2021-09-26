Зюганов призвал силовиков «задушить гидру революции в зародыше»

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал участников несанкционированных митингов против предполагаемых фальсификаций результатов думских выборов. Лидер коммунистов потребовал от полиции и Росгвардии «задушить гидру революции в зародыше».

«Революция никогда ни к чему хорошему не приводит. Все эти бунтовщики, мятежники, они уже понаделали делов сто лет назад и снова хотят повторить. Залили всю страну кровью, расстреляли святого царя, возвели хулу на Бога и церковь. Вы снова этого хотите? Наша страна уже давно получила прививку от революции раз и навсегда. И каждый настоящий коммунист должен сказать себе: никогда больше. Те, кто не признаёт власть, помазанную Господом Богом, это прихвостни Запада и иноагенты. Я обращаюсь к нашим защитникам – силовикам, сотрудникам НКВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств. Давите, гоните, громите их! Если не задушим гидру революции в зародыше, то потомки нам этого не простят. Ставлю за вас свечку сегодня», – заявил Зюганов.

Слова председателя КПРФ раскритиковал глава московского горкома партии Валерий Рашкин. Он пообещал добиваться усиления международных санкций в отношении тех, кто имеет отношение к фальсификации выборов.

«Весь мир видел, что произошёл чудовищный обман. Нашу позицию о том, что победу на выборах у нас украли, поддержали все. Подержала [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, поддержал [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, поддержал [президент США Джо] Байден. Мы будем отстаивать наше право решительно, но в рамках закона. Если нужно, то дойдём до высшей судебной инстанции: до судов в Лондоне и Стокгольме. Весь мир с нами, товарищи! Так победим!» – говорится в сообщении Рашкина в соцсетях.

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