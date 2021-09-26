 

Зюганов призвал силовиков «задушить гидру революции в зародыше»

26.09.2021, 6:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал участников несанкционированных митингов против предполагаемых фальсификаций результатов думских выборов. Лидер коммунистов потребовал от полиции и Росгвардии «задушить гидру революции в зародыше».

«Революция никогда ни к чему хорошему не приводит. Все эти бунтовщики, мятежники, они уже понаделали делов сто лет назад и снова хотят повторить. Залили всю страну кровью, расстреляли святого царя, возвели хулу на Бога и церковь. Вы снова этого хотите? Наша страна уже давно получила прививку от революции раз и навсегда. И каждый настоящий коммунист должен сказать себе: никогда больше. Те, кто не признаёт власть, помазанную Господом Богом, это прихвостни Запада и иноагенты. Я обращаюсь к нашим защитникам – силовикам, сотрудникам НКВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств. Давите, гоните, громите их! Если не задушим гидру революции в зародыше, то потомки нам этого не простят. Ставлю за вас свечку сегодня», – заявил Зюганов.

Слова председателя КПРФ раскритиковал глава московского горкома партии Валерий Рашкин. Он пообещал добиваться усиления международных санкций в отношении тех, кто имеет отношение к фальсификации выборов.

«Весь мир видел, что произошёл чудовищный обман. Нашу позицию о том, что победу на выборах у нас украли, поддержали все. Подержала [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, поддержал [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, поддержал [президент США Джо] Байден. Мы будем отстаивать наше право решительно, но в рамках закона. Если нужно, то дойдём до высшей судебной инстанции: до судов в Лондоне и Стокгольме. Весь мир с нами, товарищи! Так победим!» – говорится в сообщении Рашкина в соцсетях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Ученые рассказали о способности собак эффективно распознавать заболевших COVID-19 людей

19.07 / Мнение: Жириновский о посадках, мошенники против вакцинации и отказ в работе без прививки

03.09 / Юлия Ковальчук травмировалась при падении с лестницы

08.05 / Госдума приняла закон о штрафах для автомобилистов, не предусмотренных ПДД

27.01 / Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм “Вокзал на двоих”

09.12 / Муж Алсу выиграл суд у Роспотребнадзора по не сданному тесту на COVID-19

11.06 / Новые платформы станции Каланчевская приобретут исторический облик

12.02 / Врачи назвали шесть причин снижения иммунитета

10.03 / Мнение: Ремонт авианосца “Адмирал Кузнецов”

12.04 / В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика