Постпред Китая при ООН выразил согласие с заявлениями Лаврова на Генассамблее

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь прокомментировал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Чжан Цзюнь сообщил в соцсетях: «Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова». Постпред Китая заявил, что «разделяет взгляды» главы российского внешнеполитического ведомства «на глобальные вызовы». Пекин выразил надежду «на тесное сотрудничество между Китаем и Россией во имя мира и развития во всем мире», передает РИА «Новости».

Напомним, Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД РФ призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.