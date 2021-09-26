 

Постпред Китая при ООН выразил согласие с заявлениями Лаврова на Генассамблее

26.09.2021, 6:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКитайский постпред при ООН Чжан Цзюнь прокомментировал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Чжан Цзюнь сообщил в соцсетях: «Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова». Постпред Китая заявил, что «разделяет взгляды» главы российского внешнеполитического ведомства «на глобальные вызовы». Пекин выразил надежду «на тесное сотрудничество между Китаем и Россией во имя мира и развития во всем мире», передает РИА «Новости».

Напомним, Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД РФ призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.



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