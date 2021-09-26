 

Постпред Китая при ООН выразил согласие с заявлениями Лаврова на Генассамблее

26.09.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКитайский постпред при ООН Чжан Цзюнь прокомментировал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Чжан Цзюнь сообщил в соцсетях: «Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова». Постпред Китая заявил, что «разделяет взгляды» главы российского внешнеполитического ведомства «на глобальные вызовы». Пекин выразил надежду «на тесное сотрудничество между Китаем и Россией во имя мира и развития во всем мире», передает РИА «Новости».

Напомним, Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД РФ призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Ватиканские музеи решили открыть для посещения

24.12 / Ростех восстановил советскую спецлабораторию для экстремальных испытаний оружия

23.12 / Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для властей разных уровней

28.07 / Байден: У Путина есть реальная проблема. Он знает об этом

12.01 / Из-за пандемии коронавируса Великобритания изменила правила въезда в страну

02.09 / “Не отвлекай, смотри, Галкин х…рней занимается”. Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню

24.06 / Ким Чен Ын отложил план начала военных действий против Южной Кореи

26.05 / Хакеры атаковали МВД Бельгии

10.07 / Рейтинг украинской власти снизился за счет тех, кто ждал быстрых результатов – Корниенко

30.06 / Guardian – больше не сила добра — европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика