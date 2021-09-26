Мали на фоне слухов о переговорах с ЧВК Вагнера раскритиковала Францию

Франция, приняв решение завершить антитеррористическую операцию «Бархан», «будто бы выбросила» Мали, поэтому Бамако приходится искать новых партнеров, сообщил глава правительства африканской страны Шогель Кокалла Майга.

Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что «одностороннее объявление» было сделано Парижем без согласования с Бамако, «очертания» новой конфигурации сил неясны, передает РИА «Новости».

Мали «как будто бы выбросили на полпути», стране пришлось «изучать пути и средства, чтобы лучше самостоятельно обеспечивать безопасность с другими партнерами», сказал премьер. По его словам, требуется «заполнить пустоту» на севере Мали после ухода французских войск. При этом глава кабмина не раскрыл, о каких именно партнерах идет речь.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «принцип консультаций и согласования, который должен быть правилом между привилегированными партнерами, не был соблюден до принятия решения правительством Франции». Бамако считает, что ООН должна занять более «активную в наступательном отношении» позицию в борьбе с террористами.

Напомним, Париж объявил о решении изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию «Бархан», которую должен заменить международный альянс. Закрытие военных баз на севере Мали должно завершиться в начале 2022 года.

Франция грозила вывести войска из Мали из-за якобы сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Глава малийского МИДа Абдулай Диоп после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым сообщил о намерении Бамако укреплять сотрудничество с Россией. При этом, комментируя тему ЧВК и встречу с Лавровым, он заявил: «Нам не нужно обсуждать эту сферу – в частности, данный вопрос». Лавров сообщил, что малийские власти обратились к частной военной компании из РФ с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения.