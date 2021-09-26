Трамп заявил о своей победе на выборах президента США 2020 года

Экс-глава американского государства Дональд Трамп продолжает настаивать, что в 2020 году он одержал победу над Джо Байденом на президентских выборах.

Выступая перед сторонниками в Джорджии, Трамп заявил: «Выиграл я или проиграл, все, что я хочу – это честные выборы, но я не сомневаюсь, что мы выиграли, и выиграли крупно». Он подверг критике власти штата, которые, по его словам, не мешали фальсификациям, передает РИА «Новости».

Во время интервью Real America’s Voice ведущий, зная, что Трамп не отвечает на вопрос о том, будет ли бороться за президентское кресло в 2024 году, задал вопрос по-другому: «Есть ли какая-то причина, которая могла бы удержать вас от участия в выборах?». Трамп в ответ заявил: «Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает». «Но вообще-то, вы знаете, я чувствую себя хорошо и просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США. Трамп сообщал, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году, но пока «не может раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи».