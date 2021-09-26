Европейцы разработали систему добычи воды и кислорода из лунного грунта

Кислород и вода критически важны для жизни человека. Где же их брать в космосе? Представители Европейского космического агентства совместно с учеными из ряда университетов Италии заявили, что им удалось создать технологию получение виды и кислорода прямо из лунного грунта.

Речь идет об извлечении атомов кислорода и водорода из других веществ, в основном, минералом, и конструировании из них нужных молекул, уточняют специалисты.

Стоит начать с того, что большая часть лунной породы состоит из оксидов. Таким образом, с кислородом вовсе проблем не возникает. Чуть труднее с водородом, который нужен для воды. Но это также решаемая проблема. Однако для добычи важных химических элементов придется разогревать лунный грунт как минимум, до тысячи градусов по Цельсию.