Ученые выявили взаимосвязь между таянием ледников и деформацией земной коры

Оказалось, что по мере таяния ледников на полюсах земная кора меняет свои свойства и даже деформируется. С другой стороны, деформация земной коры ускоряет процесс таяния льда или наоборот.

Толщина льда на полюсах очень высока. По крайней мере, ее массы достаточно, чтобы оказывать ощутимое давление на земную кору, которая, как известно, «плавает» на мантии. Когда замерзшей воды становится больше или меньше, начинают меняться и геологические условия на обширных территориях.

Это давно известно представителям науки. Но до сих пор они думали, что таяние ледников моет способствовать смещению грунта только по вертикали. Но недавно исследования показали, что в результате происходит также горизонтальное смещение грунта и основы под ним.