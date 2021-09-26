Интернет повышает когнитивные функции пенсионеров

Память, внимание и другие когнитивные функции сохраняются лучше у людей преклонного возраста, если они постоянно пользуются Интернетом. К такому выводу пришли европейские ученые, исследовавшие умственные способности более двух тысяч пенсионеров, закончивших свою трудовую биографию более десяти лет назад.

Принято считать, что после выхода на пенсию когнитивные функции человека обычно снижается. Причем, это вызвано не только возрастными изменениями в организме.

Добровольцев просили запомнить десяток слов, а затем, спустя некоторое время, повторить их. Оказалось, что среди тех, кто ежедневно заходит в сеть, большинство лучше справлялось с задачей, что свидетельствует о позитивном влиянии Интернета.