Ученые предлагают делать ракетное топливо из углекислого газа

Полеты на другие планеты, когда они станут обыденной реальностью, потребуют большого количества ракетного топлива. Оно понадобится на дорогу не только туда, но и обратно.

Таким образом, возникает потребность для производства топлива, например, на том же Марсе, о будущей колонизации которого ученые много рассуждают в последнее время.

В частности, предлагают делать метан из углекислого газа. Очевидно, его много образуется в процессе деятельности человека. Поэтому углекислый газ как сырье рассматривается вполне серьезно. Для преобразований молекул предлагают использовать так называемую реакцию Сабатье. С ее помощью уже сейчас на Международной космической станции получают кислород, которым дышат космонавты.