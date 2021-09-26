Высокопоставленный военный задержан в Армении из-за «просроченных» ракет

По делу о закупках «просроченных» ракет на 4,6 млн долларов в Армении задержали экс-главу управления авиации вооруженных сил страны, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

По версии Службы нацбезопасности, ракеты «не отвечали техническим нормам», у них «истек сроком годности». Также задержанный организовал «погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством оборон», передает РИА «Новости».

В результате «на центральный склад» вооруженных сил страны поступили «просроченные» ракеты, «не соответствующие техническим характеристикам, не подлежащие длительному хранению, приобретенные по цене выше рыночной». Позднее «часть ракет была списана с баланса», а остальные так и не применили.

Подчеркивается, что в результате действий задержанного была нарушена естественная деятельность вооруженных сил Армении. Он «задержан по подозрению в служебном подлоге и злоупотреблении властью, повлекшем тяжкий материальный ущерб». «Высокопоставленный военный привлечен в качестве обвиняемого» по уголовному делу.

В Армении в феврале разгорелся политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян заявил, что «Стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю… Может, оружие 80-х». Позднее Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров». В Москве дали понять, что извинения приняты и что конфликт исчерпан. Пашинян также заявлял, что Армения до начала военных действий в Нагорном Карабахе не успела приобрести ракеты для российских истребителей Сy-30СМ.