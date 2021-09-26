 

ЕС призвал отвести спецназ и убрать баррикады на севере Косово

26.09.2021, 5:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСторонам конфликта необходимо принять меры по деэскалации в Ибарском Колашине (он же – Северное Косово), сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель заявил, что необходимо «вывести специальные силы полиции и разобрать баррикады». Он призвал стороны «продолжить диалог в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака», передает РИА «Новости».

Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.



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