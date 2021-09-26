Флаг со свастикой подняли на Западном берегу реки Иордан

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26.09.2021, 5:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ палестинской деревне в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан подняли флаг со свастикой, сообщают СМИ.

Флаг подняли в деревне Бейт-Уммар. Позднее Армия обороны Израиля «спустила нацистский флаг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Кан».

Напомним, в мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. 21 мая между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В июне обмен ударами возобновился.



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