Флаг со свастикой подняли на Западном берегу реки Иордан

В палестинской деревне в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан подняли флаг со свастикой, сообщают СМИ.

Флаг подняли в деревне Бейт-Уммар. Позднее Армия обороны Израиля «спустила нацистский флаг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Кан».

Напомним, в мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. 21 мая между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В июне обмен ударами возобновился.