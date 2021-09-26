В Иркутской области создали уникальный портал для изучения землетрясений

Российские ученые из Иркутской области совместно со своими коллегами из Монголии создали уникальный интернет-портал, предназначенный для изучения землетрясений.

Благодаря данному ресурсу, ученые из разных городов и стран могут сообщать информацию о сейсмической активности, которая станет частью общей базы данных. Последняя доступна для всех пользователей. В общем, портал состоит из трех основных частей. Одна анализирует данные, другая является облачным хранилищем, третья существует для сбора данных и поиска информации.

Портал сосредоточится на территории, которая располагается между Прибайкальем и Монголией, где наблюдается повышенная сейсмическая активность. Поэтому ученые надеются собирать большое количество данных.