 

В Иркутской области создали уникальный портал для изучения землетрясений

26.09.2021, 5:00, Новости дня
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Российские ученые из Иркутской области совместно со своими коллегами из Монголии создали уникальный интернет-портал, предназначенный для изучения землетрясений.

Благодаря данному ресурсу, ученые из разных городов и стран могут сообщать информацию о сейсмической активности, которая станет частью общей базы данных. Последняя доступна для всех пользователей. В общем, портал состоит из трех основных частей. Одна анализирует данные, другая является облачным хранилищем, третья существует для сбора данных и поиска информации.

Портал сосредоточится на территории, которая располагается между Прибайкальем и Монголией, где наблюдается повышенная сейсмическая активность. Поэтому ученые надеются собирать большое количество данных.



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