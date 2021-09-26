 

В РФ собран планетоход для Титана

26.09.2021, 5:00, Новости дня
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Как сообщают в МАИ, ученые из института номер шесть «Аэрокосмический» собрали уникальный аппарат для исследования поверхности другой планеты. Речь идет о подобии лунохода. Однако в данном случае аппарат предназначен для работы на спутнике Сатурна Титане.

У титанохода нет колес. Он сможет передвигаться по суше благодаря винтам, похожим на те, которые используются в мясорубке. Ученые посчитали, что таким образом можно обеспечить максимальную проходимость.

То есть, аппарат не застрянет на рыхлой поверхности как по воде. Собственно говоря, если на далекой планете действительно обнаружатся какие-то водоемы или болота, он там не утонет. Кстати, на Титане можно встретить «водоемы» наполненные углеводородной жидкостью, а также снег и лед, хотя и не из воды.



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