В РФ собран планетоход для Титана

Как сообщают в МАИ, ученые из института номер шесть «Аэрокосмический» собрали уникальный аппарат для исследования поверхности другой планеты. Речь идет о подобии лунохода. Однако в данном случае аппарат предназначен для работы на спутнике Сатурна Титане.

У титанохода нет колес. Он сможет передвигаться по суше благодаря винтам, похожим на те, которые используются в мясорубке. Ученые посчитали, что таким образом можно обеспечить максимальную проходимость.

То есть, аппарат не застрянет на рыхлой поверхности как по воде. Собственно говоря, если на далекой планете действительно обнаружатся какие-то водоемы или болота, он там не утонет. Кстати, на Титане можно встретить «водоемы» наполненные углеводородной жидкостью, а также снег и лед, хотя и не из воды.