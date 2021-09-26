В компании Huawei опровергают слухи о том, что она якобы пытается продать свое производство смартфонов

Недавно в сети появились слухи о том, что китайский Huawei якобы пытается продать свое производство смартфонов, так как американские санкции все равно не дадут компании нормально развивать данный сегмент бизнеса.

Реагируя на такие сообщения, в администрации компании заявили, что все это чистейшей воды выдумки. Один из топ-менеджеров Сюй Чжицзюнь заверил, что Huawei продолжит выпускать смартфоны, несмотря на серьезные проблемы, к которым действительно привели санкции.

Напомним, что в начале лета даже флагманскую модель Р50 вынуждены были выпустить с модемом 4G, а от пятого поколения беспроводной связи отказаться. Эксперты полагают, что если санкции не будут сняты прямо сейчас, для восстановления своих позиций на рынке Huawei потратит лет пять или больше.