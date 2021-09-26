10 фото из серии «показалось», которые сломают тебе мозг и заставят задуматься, пока ты не разберешься

Мы привыкли на любой нестандартный снимки говорить, что это фотошоп и монтаж, однако в интернете попадаются такие снимки-иллюзии, где роль загадки выполняют перспектива, ракурс и просто удача — и в результате получается шедевр.

В нашей подборке как раз такие фотографии из серии «показалось», на которых вам придется остановиться и разглядеть несколько раз, чтобы разобраться, что же изображено на фото на самом деле и как это сделали.

И куда мне идти?

Реально плоский дом?

Объясните мне, что происходит на это фото?

Котиболизм или показалось?

Ну очень длинные ноги

Не переживайте, мой пёс просто выглянул из-за двери

Хорошо, что это не спина, показалось

Эта душевая кабинка слишком маловата

Гигантская собака и водопад?

Не переживай, руки на месте