10 фото из серии «показалось», которые сломают тебе мозг и заставят задуматься, пока ты не разберешься
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Мы привыкли на любой нестандартный снимки говорить, что это фотошоп и монтаж, однако в интернете попадаются такие снимки-иллюзии, где роль загадки выполняют перспектива, ракурс и просто удача — и в результате получается шедевр.
В нашей подборке как раз такие фотографии из серии «показалось», на которых вам придется остановиться и разглядеть несколько раз, чтобы разобраться, что же изображено на фото на самом деле и как это сделали.
И куда мне идти?
Реально плоский дом?
Объясните мне, что происходит на это фото?
Котиболизм или показалось?
Ну очень длинные ноги
Не переживайте, мой пёс просто выглянул из-за двери
Хорошо, что это не спина, показалось
Эта душевая кабинка слишком маловата
Гигантская собака и водопад?
Не переживай, руки на месте
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