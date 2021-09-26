Путин заявил о важности подушки безопасности в условиях рисков санкций

России необходима подушка безопасности для реагирования на санкционные риски и проблемы, сообщил президент Владимир Путин на встрече с политическими партиями.

«Наличие резервов, наличие так называемой подушки безопасности, дает нам возможность оперативно и должным образом реагировать на те проблемы, с которыми сталкивается страна в трудные времена, в том числе мы их использовали активно, и вы знаете, не без вашей поддержки, в ходе голосования по определенным мерам поддержки антикризисным, когда столкнулись с COVID и необходимостью преодолеть последствия пандемии», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Он анонсировал совещание с правительством по бюджету, на котором расставят все точки.

«Теперь, увеличение расходной части бюджета, ну, конечно, Геннадий Андреевич (Зюганов), всем хочется потратить побольше денег, и мне тоже, поверьте мне, когда я веду дискуссии с правительством по поводу очередного бюджета, и сейчас эти дискуссии продолжаются, в ближайшее время состоится еще одно совещание для того, чтобы поставить все точки по бюджету, всегда дискуссии идут не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения», – сообщил президент.

Путин добавил, что инфляция в стране выше прогноза, по разным оценкам, она достигнет порядка 6%.

«Как бы ни было велико наше желание потратить, но мы должны иметь в виду, что увеличение этих трат так или иначе сказывается на макроэкономике и прежде всего сказывается на инфляции. Вот сейчас она у нас выше прогноза, по разным оценкам, она будет чуть повыше, где-то в районе около 6%, чуть меньше, чуть больше. Но это не прогнозные значения, они у нас меньше. Нам нужно туда вот, дальше снижать, как это было совсем недавно», – сказал он.

В ином случае нет смысла в реализации многих российских проектов, так как это «будет негативно отражаться и на промышленности, и для людей это будет тяжело». «Да и отчасти даже бессмысленно некоторые мероприятия проводить, если мы будем жить в условиях высокой инфляции», – отметил президент.

В этом случае Центробанк будет вынужден увеличивать ставки, что скажется на темпах экономического роста.

Путин добавил, что значительная часть резервного фонда уже находится в работе, он расходуется на транспортную инфраструктуру.

«Резервы мы собираем не для того, чтобы сидеть на них и ничего не делать. Ну во-первых, мы их тратим. И значительная часть Резервного фонда уже находится в работе. В основном это расходы, связанные с развитием инфраструктуры», – рассказал глава государства.

Он уточнил, что речь идет в том числе о дорожном строительстве, железнодорожном строительстве и аэродромной сети.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.