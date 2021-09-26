 

Путин оценил ставку «Новых людей» на молодежную аудиторию

26.09.2021, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСделанная партией «Новые люди» ставка на молодежь себя оправдала в полной мере, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями прошедших в Госдуму партий.

«Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране. Многие из них работают в качестве волонтеров на важнейших направлениях жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, этической точки зрения, иногда проявляют мужество и рискуют собой, как эпидемия показала», – цитирует Путина Regnum.

«Поэтому ничего удивительно для меня здесь нет. То, что вы выбрали такое направлени работы – это себя оправдало», – указал он.

Между тем лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту ввести для учителей единый оклад. «Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», – сказал Нечаев.

Он напомнил о едином федеральном окладе врачей.

Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты. «Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», – продолжил Нечаев.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Chery в марте увеличила продажи в РФ почти в 3 раза

17.08 / Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке

03.05 / Ахметов об отношениях с ОП и Зеленским: “Надеюсь, у нас с президентом одна цель”

01.02 / Москвичей предупредили о гололедице

19.12 / “Идет дискредитация военных”. Командующий Воздушными силами прокомментировал подозрение по делу катастрофы Ан-26Ш

04.05 / На репетиции парада в Калининграде показали боевого робота

29.01 / Зеленский одобрил закон об ускоренной госрегистрации вакцин от COVID-19

02.09 / Политика: На какие уступки Москве согласится Лукашенко

23.11 / В РФ все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

14.10 / Астрономы наблюдали гибель звезды в черной дыре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика