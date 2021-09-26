Путин оценил ставку «Новых людей» на молодежную аудиторию

Сделанная партией «Новые люди» ставка на молодежь себя оправдала в полной мере, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями прошедших в Госдуму партий.

«Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране. Многие из них работают в качестве волонтеров на важнейших направлениях жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, этической точки зрения, иногда проявляют мужество и рискуют собой, как эпидемия показала», – цитирует Путина Regnum.

«Поэтому ничего удивительно для меня здесь нет. То, что вы выбрали такое направлени работы – это себя оправдало», – указал он.

Между тем лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту ввести для учителей единый оклад. «Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», – сказал Нечаев.

Он напомнил о едином федеральном окладе врачей.

Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты. «Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», – продолжил Нечаев.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.