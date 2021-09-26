Intel построит два крупных завода в США

Как сообщили в американской компании Intel, уже началось строительство двух крупных заводов на территории Соединенных Штатов, на которых будут выпускать микросхемы.

Оба предприятия, получившие корпоративные названия Fab 52 и Fab 62, разместятся в штате Аризона. Рядом уже работают еще четыре производства, принадлежащие гиганту электронной промышленности.

Продукция с новых заводов начнет поступать только в 2025 году, сообщает источник. Также говорят об инвестициях в 20 млрд долларов, хотя такой объем капиталовложений выглядит фантастическим. Однако Intel намерен наладить выпуск по самым современным технологиям. Отсюда и столь длительный срок строительства, и потребность в огромных финансовых вложениях.