Intel построит два крупных завода в США
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Как сообщили в американской компании Intel, уже началось строительство двух крупных заводов на территории Соединенных Штатов, на которых будут выпускать микросхемы.
Оба предприятия, получившие корпоративные названия Fab 52 и Fab 62, разместятся в штате Аризона. Рядом уже работают еще четыре производства, принадлежащие гиганту электронной промышленности.
Продукция с новых заводов начнет поступать только в 2025 году, сообщает источник. Также говорят об инвестициях в 20 млрд долларов, хотя такой объем капиталовложений выглядит фантастическим. Однако Intel намерен наладить выпуск по самым современным технологиям. Отсюда и столь длительный срок строительства, и потребность в огромных финансовых вложениях.
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