 

15+ вещей из прошлого на всю жизнь, которые пережили всех, но выглядят как новенькие

26.09.2021, 3:50, Разное
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«Раньше было лучше, раньше и вещи были качественные — на всю жизнь» — такую фразочку вы слышали не раз от своих взрослых родственников.

Однако, просматривая сегодняшнюю подборку тяжело не согласиться, что раньше и правда вещи были надежнее и смогли дожить до нашего времени почти в идеальном состоянии.

Пленочная камера 60-х годов все еще делает крутые снимки по сей день

В 60-х годах бабушка с дедушкой подарили мне этот холодильник, которые они купили в комиссионном магазине почти 20 лет назад. До сих пор лед держится почти неделю!

Часы моего дяди, которые пережили Вторую мировую войну и до сих пор отлично работают

Еще в 1988 году я купил его на деньги моей бабули и проехал на нем уже тысячи миль и до сих пор это мой велосипед для поездок в магазин и на работу

Швейная машинка из 1916 года, которая уже всех пережила

Я подарила жизнь ботинкам из прошлого

Фотоаппарат из 1967 года выпуска за 15 долларов до сих пор работает на удивление хорошо

А это мой Ipod, которым я пользуюсь ежедневно вот уже 15 лет. 

Мой телефон из 2005 года до сих пор работает

Миксер из прошлого моей бабушки, работает лучше чем новые и современные

Пылесос моей бабули их 1982 года в идеальном состоянии и до сих пор работает

Этим часам уже 45 лет, но они до сих пор как новенькие

Бритва моего деда Gillette Slim из 1965 до сих пор в деле!

Этому стулу из парикмахерской уже 100 лет

Калькулятор из 1971 года



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