Путин предложил провести еще один чемпионат мира по футболу в России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Необходимо подумать о возможности провести в РФ еще один чемпионат мира по футболу, сообщил президент Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий.
«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира», – обратился глава государства к политикам, передает РИА «Новости».
Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в 2018 году, РФ впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового футбольного чемпионата, также это соревнование впервые проводилось в Восточной Европе. Матчи проводились с 14 июня по 15 июля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотреть комментарии → Комментариев нет