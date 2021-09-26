Путин предложил провести еще один чемпионат мира по футболу в России

Необходимо подумать о возможности провести в РФ еще один чемпионат мира по футболу, сообщил президент Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира», – обратился глава государства к политикам, передает РИА «Новости».

Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в 2018 году, РФ впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового футбольного чемпионата, также это соревнование впервые проводилось в Восточной Европе. Матчи проводились с 14 июня по 15 июля.

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