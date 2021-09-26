 

Путин анонсировал новую встречу с Лукашенко

26.09.2021, 3:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин на встрече с партиями, прошедшими в Госдуму, заявил, что в скором времени обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко проблему лесных пожаров.

В ходе встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднял вопрос лесных пожаров, пояснив, что в Белоруссии есть возгорания, но пожаров нет, за лесами установлено тщательное наблюдение, а лесников у них больше, «чем у огромной России».

«Я встречаюсь регулярно с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь, поговорим на эту тему», – ответил президент, передает РИА «Новости».

В середине августа Путин сообщал, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Режим ЧС в Якутии, введенный из-за пожаров, отменили только в середине сентября.



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