 

Путин призвал губернаторов держать под личным контролем нацпроекты

26.09.2021, 3:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГубернаторы должны лично контролировать проведение нацпроектов, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с главами регионов.

«Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса», – обратился к губернаторам Путин, передает ТАСС.

Глава государства также поздравил губернаторов с победой на выборах.

«Уважаемые коллеги! Прежде всего, поздравляю вас с избранием на должности руководителей субъектов федерации», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что главам регионов придется работать «засучив рукава, и с сердцем, и с душой», им необходимо доказать, что находятся на своем месте, и показать конкретными делами выполнение предвыборных программ и обещаний.

Президент отметил, что все базовые стратегические планы равнозначны для всех субъектов страны. «Подчеркну: все наши базовые, стратегические планы равноценны и равнозначны для всех субъектов федерации. Такие планы создают условия для устойчивого, комплексного развития всей нашей страны. Но они воплощаются в жизнь, и об этом я уже много раз говорил, именно на местах, в регионах России. И вы, как их руководители, напрямую отвечаете за результат. В первую очередь перед людьми», – сказал Путин.

Он призвал избранных глав регионов расходовать средства федерального центра грамотно и рачительно.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

«Что здесь требуется от регионов: обоснованные и своевременные, хорошо прочитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования – четкое и ритмичное исполнение своих обязательств», – обратился к губернаторам глава государства.

Важно использовать новые инструменты, созданные специально для регионов, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, сказал он.



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