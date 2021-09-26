 

Times – «замечательная идея» — сестра Ким Чен Ына поддержала предложение поставить точку в Корейской войне

26.09.2021, 3:32, Новости дня
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Ким Ё Чжон, младшая сестра и один из ближайших помощников главы КНДР Ким Чен Ына, поддержала предложение президента Южной Кореи Мун Джэ Ина официально заявить об окончании Корейской войны 1950—1953 годов. При этом Ким Ё Чжон подчеркнула, что для осуществления этого намерения соседнему государству и его союзнику США необходимо отказаться от враждебной политики и двойных стандартов в отношении Северной Кореи, пишет The Times.


Reuters

Влиятельная младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала предложение завершить Корейскую войну «интересной и замечательной идеей», однако предупредила, что для её реализации Соединённые Штаты и Южная Корея должны отказаться от «двойных стандартов, предрассудков и враждебной политики», пишет The Times.

Как рассказывает британская газета, такое заявление со стороны КНДР стало реакцией на слова главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина. На саммите Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке он предложил официально объявить об окончании войны 1950—1953 годов, завершившейся перемирием, а не постоянным мирным договором.

В статье отмечается, что такой формальный жест не приведёт к существенным изменениям, но станет прелюдией к новому раунду дипломатических переговоров после того, как отношения между странами ухудшались в течение двух лет. Так, в июле Северная и Южная Кореи восстановили прямую линию связи, однако КНДР перестала отвечать на звонки после того, как соседняя страна приняла участие в ежегодных военных учениях с США. В этом месяце Северная Корея провела ряд испытаний крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. Тем не менее слова сестры Ким Чен Ына показывают, что глава КНДР не отказывается от надежды сесть за стол переговоров со своими противниками.

«Объявление о завершении войны является интересной и замечательной идеей, так как оно само по себе призвано положить конец нестабильному состоянию перемирия, — сказала Ким Ё Чжон, которая является одним из ближайших помощников своего брата и нередко выступает в качестве пресс-секретаря по взаимоотношениям с Южной Кореей. — Однако нужно выяснить, подходящее ли сейчас для этого время и готовы ли условия для обсуждения этого вопроса».

Сестра Ким Чен Ына также добавила, что фальшивые улыбки и фотографии во время чтения декларации об окончании войны «могут кому-то помочь», но «не выдержат критики и ничего не изменят, принимая во внимание существующее неравенство, серьёзные противоречия… и враждебность» в отношениях между двумя странами, пишет The Times.



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