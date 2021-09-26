Мнение: О точке закипания русского «глубинного» народа

Россиянам не очень повезло с властью, а вот властям очень повезло с российским – на 80% русским – народом. Особенно, с «глубинным». Он боязлив, терпелив, доверчив и полностью покорен перед любым наделённым властью. Даже перед швейцаром.

Но есть один момент, способный довести простого, русского, «глубинного» человека до такой точки закипания, когда он готов броситься в бунт с яростью берсерка, и плевать на последствия.

Тема эта возникла как раз под выборы. Именно из-за предвыборной суеты #власть постаралась её максимально оперативно замять. Но проблема никуда не делась.

Напомню, 14 сентября в подмосковном селе Бужаниново собрался никем не санкционированный народный сход, который никто из властей и не подумал разгонять. Поводом стало то, что накануне около железной дороги два человека напали на 67-летнюю женщину, которая возвращалась с дачи домой. Её изнасиловали и убили. На следующий день местные жители, не сговариваясь, огромной толпой вышли к общежитию, где были расквартированы приезжие из Центральной Азии, чтобы потребовать их выселения. Ибо «виновные» в отвратительном преступлении народом были определены заранее, а вероятность, что злодейство совершил кто-то другой, даже и не рассматривалась.

Собственно, этот сход стал квитнэссенцией долго тлевшего конфликта между местными и приезжими, в основном мигрантами-азиатами. Как и во многих депрессивных посёлках, с работой на месте напряжёнка. Жители, кто посмышлёнее, ездят в Москву. Там, для них, впрочем, тоже не горы золотые. Меж тем на местное среднее производственное предприятие нанимают гастарбайтеров из среднеазиатских республик. Местным отказывают, даже несмотря на то, что мигранты требуют расходов на оплату квот, общежитий, разрешений и проч. На круг выходит совсем не дёшево…

Причина такой кадровой политики официально не раскрываются. По одной из версий, почти бесправные мигранты отдают часть заработка налом куда-то наверх, но за это им позволяют заниматься отхожим промыслом. Кто-то собирает и сдаёт вторсырьё, кто-то калымит на дачах, кто-то, возможно, не брезгует и криминалом, типа продажи наркотиков соплеменникам.

В любом случае, местным жителям от этого одни неудобства: рабочие места заняты чужаками, с личной безопасностью проблемы. Например, женщины жалуются на приставания подвыпивших равшанов и джамшутов. Так что трагедия с убитой дачницей стала последней каплей.

И это – огромная проблема для всей страны. Таких посёлков и сёл – сотни, если не тысячи по всей России. В каждом районе – своё Бужаниново, порой и не одно. Только чудом аналогичные инциденты не происходят повсеместно. Хотя и учащаются. Даже в москве преступность с участием мигрантов всё чаще попадает в сводки новостей.

И оттого глубинный народ, убогий, нищий и злой, потихоньку закипает.

Что будет, если вдруг однажды клапан сорвёт?

—