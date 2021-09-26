 

Ускоренный круговорот воды приостановит глобальное потепление

26.09.2021, 3:12, Новости дня
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В последнее время ученые отмечают ускорение гидрологического цикла, сообщают авторы статьи в научном журнале Nature Climate Change. По мнению специалистов, это следствие глобального потепления, а также и предохранитель от его продолжения.

Ученые и раньше подозревали, что природа обладает настолько мощными саморегулирующими функциями, что способна беречь нас от слишком радикального изменения климата. В данном случае, ускоренный круговорот воды не позволит перегреваться огромным территориям.

Однако, не все так радужно. Проблема в том, что больше влаги получат, прежде всего, регионы с влажным климатом. А пустыни станут еще засушливее. Иначе говоря, данная саморегулирующая функция работает только для поддержания «средней температуры по палате».



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