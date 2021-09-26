 

В РФ представили систему связи с передачей сигнала на 200 км

26.09.2021, 3:12, Новости дня
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Не нужны ни вышки, ни спутники. Российские инженеры создали систему связи, в которой сигнал устойчиво передается на 200 км от базовой станции. По словам экспертов, учитывая огромны просторы малонаселенных территорий в РФ, такая разработка будет полезной для значительной части страны.

В частности, ее можно использовать там, где нет покрытия обычной мобильной связи операторов сотовой сети. А всего-то нужно было вспомнить о том, как в старые добрые времена работало радио.

Представленный аппарат для связи внешне выглядит как планшет. Но это, в действительности симбиоз стандартного электронного устройства и коротковолнового приемника-передатчика. Волны в данном диапазоне отлично отражаются от ионосферы. Поэтому не нужны ни станции, ни спутники. Кстати, текстовые сообщения аппарат легко передает даже на 800 км.



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