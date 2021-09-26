Мнение: Яндекс тоже деградирует

Опять же, РОВНО 2 года назад написал такой пост – пост искреннего восхищения:

“Как продвинулись электронные переводчики!

Ничего себе! Читаю отзывы англичан на решение тамошнего Верховного Суда отменить “временный разгон парламента” (пророгацию), которую было затеял премьер Джонсон (многие расценили это как переход судей на сторону “ремейнеров”, то есть тех, кто выступает за отказ от Брекзита). И привлек внимание один заголовок – The Supreme Court’s decision is a constitutional outrage. С переводом последнего слова у меня возникли трудности (я помнил только первое значение outrage – гнев, ярость). Ну и, недолго думая, вбил всю фразу в Яндекс.Переводчик.

И знаете, как Яндекс это перевел?! Ни за что не догадаетесь:

“решение Верховного суда является конституционным беспределом”, написал мне Яндекс.

Каково? Свежо, остро – и ведь, что главное, точно! Я впечатлен” (2019)

И ведь действительно такой “острый” перевод производит впечатление – круто ведь. Мало того, что Яндекс.переводчик откуда-то узнал слово “беспредел” – так он еще и сумел его вполне удачно воткнуть! Получилось вполне по-человечески – и не подумаешь, что это перевела машина. Можно сказать, в этом моменте Яндекс прошел знаменитый “тест Тьюринга”!

Ну и что думаете? Наткнувшись на эту старую запись, я решил опять же проверить – а что сейчас? И ввел в Переводчик тот же английский текст (вы можете сделать то же самое). Что выдал мне Яндекс на этот раз? Занудное, тоскливое и банальное: “Решение Верховного суда является нарушением конституции”. Фу. Какая пошлость.