14 необычных вещей, которые люди сделали своими руками и у них получилось круто

Когда мы слышим, что кто-то сделал что-то своими руками это всегда ценится и одобряется, кроме случаев, когда что-то пошло не по плану или результат работу вызывает недоумение.

Однако, в нашей сегодняшней подборке только удачные случаи, когда люди взялись за дело и выполнили его идеально, доведя до конца.

Меня попросили сделать красивую фруктовую тарелку и я не могла остановиться.

Я построил домик на дереве на заднем дворе

Сделал раковину из бочки

Решила сама раскрасить бассейн

Решил сделать на кухне креативный пол, а создал целую галактику!

Сделал стол из эпоксидной смолы и очень круто получилось

Решил сделать креативную подставку для колонки

Лампа из остатков труб

Сделал тайный мини-холодильник в полу

Мой первый проект деревянной лестницы в доме

Муж смастерил для меня такой домик для садоводства

Я сделал кошелек с Хищником

Как вам тайный вход в мою комнату?

Я построил детскую мастерскую для своего сына