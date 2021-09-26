14 необычных вещей, которые люди сделали своими руками и у них получилось круто
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Когда мы слышим, что кто-то сделал что-то своими руками это всегда ценится и одобряется, кроме случаев, когда что-то пошло не по плану или результат работу вызывает недоумение.
Однако, в нашей сегодняшней подборке только удачные случаи, когда люди взялись за дело и выполнили его идеально, доведя до конца.
Меня попросили сделать красивую фруктовую тарелку и я не могла остановиться.
Я построил домик на дереве на заднем дворе
Сделал раковину из бочки
Решила сама раскрасить бассейн
Решил сделать на кухне креативный пол, а создал целую галактику!
Сделал стол из эпоксидной смолы и очень круто получилось
Решил сделать креативную подставку для колонки
Лампа из остатков труб
Сделал тайный мини-холодильник в полу
Мой первый проект деревянной лестницы в доме
Муж смастерил для меня такой домик для садоводства
Я сделал кошелек с Хищником
Как вам тайный вход в мою комнату?
Я построил детскую мастерскую для своего сына
Смотреть комментарии → Комментариев нет