 

Лавров предсказал сближение ЕС с Россией после появления AUKUS

26.09.2021, 2:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовое сотрудничество США, Британии и Австралии (AUKUS) может вызвать у ЕС интерес к сближению с Россией, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Последствия того, что там происходит, конечно, мы можем на себе ощутить. Это может повлиять и на наши отношения с Европейским союзом, может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами все-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте. Тем более что центр мирового развития смещается в Азиатский регион», – цитирует министра ТАСС.

При этом российская сторона не намерена вмешиваться в ситуацию с AUKUS, подчеркнул Лавров.

Он отметил, что новость о появлении AUKUS вызывает вопросы, в том числе у многих западных стран. «Франция, наверное, помимо обиды с коммерческой точки зрения, еще размышляет в этом направлении, насколько надежны эти союзы и насколько теперь более актуальными становятся разговоры о стратегической автономии Европы», – сообщил он.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться в эти вопросы.

Напомним, первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Между тем Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.



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