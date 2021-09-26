 

Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании ЕС российских выборов

26.09.2021, 2:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУ российской стороны нет сведений о том, что ЕС официально не признавал результаты выборов в России, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, <…> у нас нет таких сведений», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он сообщил, что обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявление Европарламента в отношении выборов в России.

«Насчет признавать или не признавать выборы, рекомендаций Европарламента – мы не слышали каких-либо оценок от Евросоюза как такового, потому что Европарламент – это не структура, которая определяет политику Евросоюза. С Боррелем я говорил об этом, конечно же, и цитировал некоторые его оценки, которые прозвучали в ходе его выступления в Европарламенте, включая абсолютно неприемлемые заявления о том, что Евросоюз различает режим в Москве и российский народ», – сказал Лавров.

Министр пояснил, что Боррель «очень неловко и очень невнятно оправдывался», однако было заметно, что политик «понимает, что это была плохая фраза, как минимум». «Надеюсь, что только фраза, а не мысль. Иногда бывает, знаете, слово слетит с языка, а потом жалеют люди», – заключил Лавров.



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