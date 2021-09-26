WSJ – финдиректор Huawei вернулась на родину после сделки с американским правосудием

Минюст США разрешил снять ограничение с передвижений финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая почти три года находилась под арестом в Канаде. Женщина получила возможность воссоединиться с семьёй в Китае после того, как она признала вину своей компании в некоторых правонарушениях, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

Минюст США согласился разрешить финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу вернуться в Китай. Таким образом Вашингтон «устранил один из раздражающих факторов» в его ухудшающихся отношениях с Пекином, пишет The Wall Street Journal.

В 2018-м Мэн, которая приходится дочерью президенту Huawei Жэню Чжэнфэю, была задержана в Канаде по запросу американских властей. Она находилась под домашним арестом почти три года, напоминает издание.

Накануне Мэн заключила соглашение с федеральным судом Бруклина. Удалённо из Канады женщина призналась в некоторых правонарушениях. В том числе в том, что в 2013 году она ввела в заблуждение один из западных банков относительно работы её компании в Иране, тем самым нарушив американские санкции против исламской республики. В обмен прокуратура отложила, а затем сняла с неё обвинения в мошенничестве, поясняет The Wall Street Journal.

После того как канадские власти отменили все запреты на её передвижения, Мэн зачитала заявление с благодарностью друзьям и семье за их поддержку. «За последние три года моя жизнь перевернулась с ног на голову», — сказала она перед зданием суда Ванкувера перед отъездом в аэропорт.

Мэн вылетела из Ванкувера в Китай ранним вечером в пятницу. Примерно в то же время Пекин освободил двух канадцев, экс-дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спэйвора, которые также отправились на родину.

«Эти мужчины прошли через невероятно тяжёлое испытание», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, объявивший об освобождении своих сограждан. Политик часто объяснял задержание Коврига и Спэйвора ролью его страны в аресте Мэн, но в Китае отрицали наличие какой-либо связи между этими случаями, подчёркивается в статье.

Стороны пошли на эту сделку на фоне ухудшения американо-китайских отношений. Они особенно обострились после того, как США, Великобритания и Австралия анонсировали, что намерены обеспечить Канберру атомными подводными лодками для противодействия влиянию Поднебесной в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я надеюсь, что это (освобождение Мэн. — ИноТВ) откроет путь к решению ряда других важных вопросов, которые мешали китайско-американским отношениям», — заявил изданию адвокат Джером Коэн, который участвовал в нескольких громких судебных процессах между Вашингтоном и Пекином.

Администрация Трампа обсуждала аналогичную сделку с адвокатами Мэн в конце прошлого года. Но их усилия не увенчались успехом, поскольку финдиректор Huawei настаивала на своей невиновности, а прокуратура требовала от неё признания того, что она нарушила законы США, отмечает издание.

Официальные лица вновь вернулись к этим обсуждениям в последние недели после перестановок в Минюсте США, которые инициировала администрация Байдена. По словам информированных источников, текущий раунд переговоров оживился из-за желания Мэн воссоединиться со своим мужем и детьми.

Между тем некоторые американские сторонники жёсткого курса в отношениях с Поднебесной объявили сделку «капитуляцией», которую КНР использует в своих интересах. «Я подозреваю, что Пекин придёт к выводу, что захват заложников работает, и что Вашингтон сдастся, если на него надавить», — предположил экс-советник Белого дома Мэтт Тёрпин.

Китайский телекоммуникационный гигант столкнулся с несколькими раундами американских санкций. На протяжении долгого времени власти США обвиняют Huawei в том, что она использует своё оборудование для шпионажа за другими странами. Компания неоднократно отрицала эти обвинения.

Ещё год назад Huawei была крупнейшим производителем смартфонов в мире. Но санкции США лишили компанию доступа к важнейшим чипам и программному обеспечению, в результате чего, по подсчётам руководства, в текущем году она может не досчитаться прибыли в размере $40 млрд, обращает внимание The Wall Street Journal.