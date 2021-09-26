 

Мнение: Савченко приняла ислам

26.09.2021, 2:32, Разное
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Надежда Савченко решила жить по шариату в Турции. На это ее вдохновил передовой опыт движения Талибан.

Следующей залипухой СБУ после минометного заговора Савченко-Рубана будет подготовка шахидок в Турции с целью взорвать окружение Зеленского. Тем более, что Савченко недавно угрожала Зеленскому, что тот еще позавидует Януковичу, который бежал в Ростов.

 PS. Пресс-служба Исламского государства заявила, что не будет брать на себя ответственность за действия Надежды Савченко.

Источник: Colonel Cassad



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