 

Мнение: Хуже не будет?

26.09.2021, 2:30, Разное
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У Путина, оказывается, хорошее чувство юмора! Как остроумно он пошутил!

Дословно:   «В целом, работа Госдумы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что Дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва» (отсюда).

Медведев то ли не понял, что Путин шутит, то ли тоже решил пошутить. И добавил:

«Он достойно работал в предыдущий период. Мне кажется, сможет организовать эту работу с не меньшим блеском в предстоящий период».

Участники встречи с Путиным не возражали…

Но если Путин с Медведевым не шутили, видимо, принято решение оставить все как есть. Типа, хуже уже не будет?

Или я чересчур оптимистичен?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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