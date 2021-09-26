 

Украина возвращает свое – Зеленский о победе Усика над Джошуа

26.09.2021, 2:28, Новости дня
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“Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Тяжелая, но потому еще более ценная победа. Саня, спасибо! Браво, чемпион! Мощь! Сила!”, – написал глава государства.

Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! #Усик!  pic.twitter.com/GNIRBjmnGs

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

Ранее чемпионами мира в тяжелой весовой категории были украинцы Виталий Кличко (по версиям WBO и WBC) и его брат Владимир (по версиям WBO, IBF, IBO, WBA).

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам, поединок длился все 12 раундов.

Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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