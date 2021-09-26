После победы над Джошуа Усик станцевал гопак. Видео

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26.09.2021, 2:28, Новости дня
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После поединка он взял флаг Украины и сделал несколько движений украинского национального танца.

Бой проходил в Лондоне, продолжался все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам.

Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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