 

NASA собирается запустить маленький спутник к дальним планетам

26.09.2021, 2:18, Новости дня
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Как сообщают в NASA, завтра должен состояться запуск маленького спутника для изучения отдаленных от Земли планет. Размеры данного аппарата сопоставимы с коробкой хлопьев, говорят специалисты. Однако стоимость миссии составляет около четырех миллионов долларов.

Как пояснили эксперты, для миссий, отправляемых в глубокий космос, вовсе не нужны аппараты больших размеров. CUTE (так назвали спутник) поможет проверить данное утверждение на практике.  

Одновременно ракета-носитель запустит в космическое пространство и другие спутники. Однако они не предназначены для выхода за пределы Солнечной системы. А CUTE направится к ближайшим экзопланетам, чтобы собрать о них как можно больше информации.



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