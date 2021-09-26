NASA собирается запустить маленький спутник к дальним планетам

Как сообщают в NASA, завтра должен состояться запуск маленького спутника для изучения отдаленных от Земли планет. Размеры данного аппарата сопоставимы с коробкой хлопьев, говорят специалисты. Однако стоимость миссии составляет около четырех миллионов долларов.

Как пояснили эксперты, для миссий, отправляемых в глубокий космос, вовсе не нужны аппараты больших размеров. CUTE (так назвали спутник) поможет проверить данное утверждение на практике.

Одновременно ракета-носитель запустит в космическое пространство и другие спутники. Однако они не предназначены для выхода за пределы Солнечной системы. А CUTE направится к ближайшим экзопланетам, чтобы собрать о них как можно больше информации.