 

В Китае новые ракеты начнут заправлять водородом

26.09.2021, 2:18, Новости дня
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В китайском аэрокосмическом ведомстве сообщают о разработке сжижения водорода. Она позволит заправлять этим видом топлива ракеты.

По словам экспертов, водород является одновременно самым энергоемким и самым легким видом топлива. Таким образом, он идеально подходит для ракет, требующих именно большого количества энергии и снижения собственного веса.

До сих пор водород нельзя было использовать в ракетах из-за тяжеловесных баллонов с толстыми стенками. В них можно закачивать взрывоопасный газ под большим давлением, но даже в этом случае топлива оказывается мало. А после того как китайские ученые научились сжижать водород, появилась возможность его заправлять в легкие композитные баки, так как давление внутри при этих условиях становится минимальным.



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