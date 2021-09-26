10+ случаев, когда люди наплевали на технику безопасности и теперь на их работу страшно смотреть

Правила техники безопасности одни из самых главных правил в работе, ведь они написаны кровью и опытом прошлых лет. Многие игнорируют их и платят своим собственным здоровьем, а иногда и жизнью.

В нашей подборке как раз такие безбашенные люди, которые рискуют собой, забывая, что наша жизнь только в наших руках!

Собирай искры, чтобы повсюду не разлетелись

Когда пропустил в школе все законы Ньютона

Залезайте, тут «безопасно»

О технике безопасности этот парень явно не слышал

Забыл закрепить груз и доехал до первого торможения

А папа тот еще помощник

Уже можно представить что будет дальше

Конструкция явно не самая безопасная

Не самая лучшая идея браться за ремонт электричества во время потопа

Ремни безопасности где?

Привет из России!