 

Лавров напомнил о не выданных российским делегатам в ООН визах США

26.09.2021, 1:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНесколько российских делегатов на Генассамблее ООН до сих пор не получили американские визы, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Визы выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели. Целый ряд сотрудников наших визы до сих пор не получил, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены», – цитирует министра РИА «Новости».

Российская сторона намерена добиваться от руководства секретариата ООН выполнения обязанностей по обеспечению зафиксированных между ООН и США договоренностей, подчеркнул глава ведомства.

Также Лавров, говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд, отметил, что Москва и Вашингтон готовят контакты между странами по линии МИД и госдепа.

«Это не единственное направление, по которому ведутся сейчас обсуждения», – отметил он.

«Мы исходим из того, что, когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление», – добавил глава ведомства.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали.



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