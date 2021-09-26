 

Das Erste – прививочные центры по всей Германии подвергались нападениям, а один — даже поджогу

26.09.2021, 1:44, Новости дня
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С тех пор как Германия начала проводить вакцинацию от коронавируса, практически ни одна из её земель не обошлась без нападений на прививочные центры или попыток помешать ходу кампании по вакцинации. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, чаще всего прививочные центры сталкиваются с причинением материального ущерба, однако отмечаются также оскорбления, угрозы, а в одном из случаев — даже поджог.


Reuters

Угрозы, поджоги, повреждение имущества — во всех федеральных землях Германии, кроме Гамбурга, происходили нападения на центры вакцинации, пишет немецкий телеканал Das Erste.

С начала прививочной кампании против коронавируса практически ни одна из земель страны не обошлась без нападений на центры вакцинации или попыток помешать ходу кампании. Особенно много таких инцидентов отмечается в Баварии и Саксонии. Согласно опросу, проведённому среди министерств, полицейских бюро и в ассоциации врачей больничных касс, в большинстве случаев речь шла о причинении материального ущерба. Также случались угрозы, оскорбления, физические нападения, а в Саксонии даже поджог.

Кроме того, опрос показал, что по всей стране насчитывается не менее 190 случаев, зафиксированных полицией в связи с вакцинацией от коронавируса. Только Гамбург сообщил об отсутствии серьёзных инцидентов, связанных с нападениями на главный центр вакцинации и прививочные пункты, а также с попытками помешать проведению кампании по вакцинированию населения.

В Шлезвиг-Гольштейне отмечается два случая угроз в отношении школьного персонала в связи с вакцинацией. Сейчас по этим делам ведётся расследование. Речь идёт об угрозах насилия, поступавших учителю общей школы в Нибюлле, а также о призывах в чате Telegram к убийству руководства школы и учителей начальной школы в Альтенхольце под Килем. В Мекленбурге — Передней Померании люди, пытавшиеся помешать прививочной кампании, по данным Министерства внутренних дел, выступали в городском культурном центре с активными призывами отказаться от вакцинации. Здание они покинули после того, как полиции поступил вызов на место событий.

Во время недели вакцинации, проходившей по всей Германии с 13 по 19 сентября, в нескольких федеральных землях отмечались также попытки воспрепятствовать проведению кампании по вакцинации. В Баварии и Гессене зафиксированы случаи препятствования проведению вакцинации в школах. По данным местного Министерства внутренних дел, в Баварии с декабря 2020 года насчитывается 56 уголовных преступлений, связанных с прививочными центрами. В Саксонии их только в этом году произошло уже 54, отмечает немецкий телеканал.

Все земли Германии сообщали, в первую очередь, о случаях нанесения материального ущерба. Например, в Заарланде из вывески «Центр вакцинации» сделали надпись «Центр отравления». Впрочем, такой случай там был единичным. В Бремене также отмечался только один инцидент подобного характера. Эти две федеральные земли Германии до сих пор занимают лидирующие позиции по квотам сделанных прививок от коронавируса, подчёркивает Das Erste.



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