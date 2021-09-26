Усик выиграл у Джошуа бой за звание объединенного чемпиона мира
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Поединок продолжался все 12 раундов.
Оценки судей в пользу Усика – 117:112, 116:112 и 115:113.
Таким образом, украинец становится объединенным чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Контрактом предусмотрен бой-реванш.
Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.
Первая часть поединка:
ВИДЕОВидео: Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk / YouTube
Контекст:
Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля.
Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.
Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.
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