 

Усик выиграл у Джошуа бой за звание объединенного чемпиона мира

26.09.2021, 1:34, Новости дня
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Поединок продолжался все 12 раундов.

Оценки судей в пользу Усика – 117:112, 116:112 и 115:113.

Таким образом, украинец становится объединенным чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

Первая часть поединка:

ВИДЕОВидео: Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk / YouTube
Контекст:

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля.

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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