Корниенко про законопроект “О медиа”: СМИ должны показывать общую картинку

“Государство должно в этом плане устанавливать какие-то правила, которые будут помогать людям разбираться – кто перед тобой, стоит ли верить информации или не стоит. Нет речи о том, чтобы загнать всех в какое-то гетто, пересчитать всех и приклеить какие-то ярлыки. Есть необходимость упорядочить некоторые процессы”, – сказал он.

По словам главы правящей партии, в рамках современной информационной войны никто не будет говорить: “голосуйте за [президента РФ Владимира] Путина!”, “Путин – наш президент!”, “давайте откроем двери в Киев!”.

“Все намного тоньше происходит. Я бы относил к основным нарративам пророссийской пропаганды в Украине, в первую очередь, заявления в духе: “у Украины ничего не получится”, “опять украли все деньги”, “опять ничего не построили”, “опять эти депутаты”, “посмотрите на их сумочки”, “они приходят в Раду, ничего не голосуют, они заказывают проституток, обсуждают женщин, сосны, все остальное”, – объяснил Корниенко.

Он подчеркнул, что “это все есть, никто же не отрицает этого”.

“Мы делаем выводы из всех произошедших ситуации, но СМИ должны показывать общую картинку. Мы понимаем, что есть определенные СМИ, повестка которых состоит только из того, что все плохо, и это не зависит от власти, то это точно пропаганда. Вторая часть пропаганды, которую развивают эти СМИ и тут уже к ним присоединяется группа разных блогеров и псевдоблогеров – это то, что Украина под внешним управлением, что [американец Джордж] Сорос лично сидит в кабинете у президента, у Корниенко, у [главы фракции “Слуга народа” в Раде Давида] Арахамии, что нами управляют послы”, – отметил Корниенко.

Нардеп считает, что “когда СМИ будут работать над тем, чтобы говорить правду, то вопрос, пропагандисты они или нет, не будет возникать”.

“Журналист может вместе с фактами давать оценку. Он ведь человек, при этом еще, наверное, и гражданин Украины, но он не может давать оценку вместо фактов”, – сказал Корниенко.

Контекст:

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Ткаченко в интервью, которое вышло 8 мая, сказал, что проект “уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее” и вносить в Верховную Раду. Нардеп от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что парламент примет законопроект в целом не ранее осени 2021 года.

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