«Спасибо, что не за Навального»

Коммунисты собрали в Москве массовый митинг за отмену выборов в Госдуму.



Депутат Государственной Думы Денис Парфенов (в центре) и первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин (справа). Фото: Арден Аркман / Новая газета

Сразу после того, как ЦИК опубликовала результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ), КПРФ заявила, что у их кандидатов украли победу. Во многих московских одномандатных округах, где «Умное голосование» Навального предлагало кандидатов от КПРФ как самых сильных конкурентов «ЕР», коммунисты побеждали по результатам очного голосования. Однако сразу после того, как к ним приплюсовали ДЭГ, ситуация кардинально изменилась: во всех округах официально победили провластные кандидаты. Руководство московского отделения КПРФ и оппозиционно настроенные граждане решили, что результаты были сфальсифицированы. Коммунисты во главе с депутатом Валерием Рашкиным заявили, что они подадут против ЦИК иск и будут проводить каждую неделю митинги с требованием отменить электронное голосование. Первый митинг состоялся 20 сентября, второй — 25-го. На последний пришло заметно больше людей — около тысячи человек.

20 сентября на Пушкинской площади в центре столицы собрались несколько сотен сторонников коммунистической партии и просто граждан, недовольных итогами выборов, обошлось без задержаний. Сразу после первой акции коммунисты анонсировали новую: 25 сентября в 14 часов на том же месте. В этот раз сотрудники полиции решили задерживать всех причастных до начала мероприятия. Депутат седьмого созыва Думы Денис Парфенов сообщил, что за день до митинга силовики задержали как минимум 60 человек.

25 сентября в час дня Пушкинская площадь уже была оцеплена, активисты начинали собираться, а сотрудники полиции с помощью громкоговорителей предупреждали о том, что акция несанкционированная и за участие в ней может грозить административная или уголовная ответственность. Пожилая сторонница КПРФ начала ругаться на одного из сотрудников:

— Несанкционированная? Разойтись нам надо, да? Сынок, я полгода в больницу не могу попасть, потому что денег нет, и очередь не доходит, о чем ты мне говоришь?

Фото: Арден Аркман / Новая газета

Силовики старались не реагировать на эти слова, зато с некоторыми другими участниками митинга вступали в перепалки. Причем вели себя сотрудники не как должностные лица при исполнении:

— Ты мне что-то хочешь сказать? Пойдем, отойдем! Че, встал так далеко, поэтому смелый? — говорит полицейский одному из активистов, который утверждал, что люди имеют право на мирные собрания.

Тем временем на площадь пришли первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, секретарь МГК партии и депутат Думы седьмого созыва Денис Парфенов, которых сразу окружили журналисты. Парфенов объявил о том, в каком формате пройдет акция: несколько спикеров в два часа начнут свои выступления — расскажут о дальнейших планах партии. На этом все. Сторонники партии обступили Валерия Рашкина, среди собравшихся были две четырнадцатилетние девочки, которые рассказывали о том, что они пришли сюда целенаправленно.

— Родители знают, что вы здесь? Они не против? — задается вопросом один из активистов.

— Да, знают. Они не против, сказали только: «Спасибо, что не за Навального», — отвечает девочка.

Фото: Арден Аркман / Новая газета

Люди на митинге собрались очень разные: рядом с 14-летними детьми стояли пожилые люди, которые обсуждали троцкистов и Сталина, недалеко от них — молодые ребята с цветными волосами и с флагами Либертарианской партии в руках, чуть поодаль — мужчины в тюбетейках, рассказывающие друг другу про митинги в Ингушетии.

Ровно в два часа дня начались выступления членов КПРФ, на каждом из них элементы одежды красного цвета с партийной символикой. Первым с импровизированной трибуны начал говорить Денис Парфенов:

«Поводом для нашей сегодняшней встречи должно было стать радостное событие. Мы должны были с вами собраться и отпраздновать победу коммунистов на выборах депутатов Государственной думы. Но, к сожалению, вместо того, чтобы праздновать, мы вынуждены высказывать слова протеста и праведного гнева, поскольку нашу честно завоеванную победу умыкнули с помощью электронного голосования. Нарушений и так было очень много, но их апофеозом стала дистанционка, которая переломила ход выборов».

Люди продолжали собираться, в этот раз, в отличие от прошлого митинга КПРФ, людей было больше — около тысячи.

После вступительного слова Парфенова они начали выкрикивать лозунги «Долой электронное голосование!», «Верните нам победу!», «Свободу политзаключенным».

Фото: Арден Аркман / Новая газета

Затем выступил депутат Госдумы 4-7 созывов от коммунистической партии Владимир Кашин, который поздравил собравшихся с победой, на это все начали аплодировать.

«Мне довелось побывать во многих регионах и увидеть, как народ реагирует на нашу программу, в центре которой всегда находится человек. Все блага в нашей программе направлены на человека, и человек рассматривается как главный элемент развития общества. Эту программу принял даже Гавриил Попов [бывший мэр Москвы — прим.], он буквально на днях в интервью сказал, что пошел на выборы, потому что ему понравилась наша программа. А про «Единую Россию» сказал, что они находятся в плену своего буржуазного олигархического режима. В 80-ти странах сегодня платят налоги наши олигархи, пять триллионов рублей в год не получает наша держава, а ведь этих денег бы хватило, чтобы решить многие вопросы», — возмущается Кашин.

В это время собравшиеся начали спрашивать друг у друга, где Зюганов. Кто-то посмелее выкрикнул этот вопрос так, чтобы услышал выступавший. Владимир Кашин ответил, что у председателя КПРФ на два часа назначена встреча с Путиным, на которой они должны обсудить ДЭГ, и что это единственная причина, почему он не попал на митинг, но «передавал всем привет». Затем Кашин предложил пожелать «великому Зюганову» здоровья и удачи, люди начали аплодировать.

Фото: Арден Аркман / Новая газета

В тот момент, когда микрофон перешел следующему спикеру, члену КПРФ Нине Останиной, заиграла громкая музыка, которая почти не давала услышать, что говорит выступающий. В самом начале парка стоял полицейский автобус с огромными наружными колонками, из которых звучала песня «Дядя Вова, мы с тобой»:

«Не достанется гряда, самураям никогда.

Грудью встанем за столицу янтаря.

Севастополь наш и Крым, для потомков сохраним.

В гавань Родины, Аляску возвратим.

… Если главный командир позовет в последний бой,

Дядя Вова, мы с тобой».

За рулем автобуса сидел молодой сотрудник полиции, судя по его виду, он и сам был не особо рад всему происходящему. Спецтранспорт сразу окружили активисты, которые требовали выключить музыку и пытались воззвать к совести силовика. Но музыка не прекращалась, одна песня сменялась другой, и все, конечно же, были «патриотического» толка: здесь «Вперед, Россия» Олега Газманова, и «Родина» Дениса Майданова, прошедшего в Госдуму от «ЕР».

Последним с «трибуны» выступил Валерий Рашкин, несмотря на сильный шум, созданный силовиками. Пожилые сторонники КПРФ встречали его чуть ли не как суперзвезду.

«Мы заявили в понедельник, что прошла колоссальная фальсификация на выборах в Москве. Мы посмотрели результаты голосования, подтвердилась эта фальсификация. Москвичи поддержали коммунистическую партию, мы набрали здесь почти 32% голосов, и мы на первом месте! «Единая Россия» украла мандаты депутатов Госдумы, и теперь ее будут представлять самозванцы. КПРФ не признает выборы, которые прошли в Москве. Пришли данные от жителей РФ, которые голосовали на Западе. Впервые эти граждане проголосовали за коммунистическую партию в своем большинстве. За «Единую Россию» проголосовали в Афганистане, Сирии и в Африке», — говорит Рашкин.

На словах про голоса из Афганистана все начинают смеяться. «Пусть туда и уезжают единороссы!» — кричит один из активистов.

Никто из выступающих не упомянул «Умное голосование» Навального, которое стремилось консолидировать голоса оппозиционно настроенных избирателей вокруг наиболее сильного противника «ЕР» в том или ином округе.

Фото: Арден Аркман / Новая газета

Первый секретарь МГК заявил, что в понедельник партия подает иск по поводу результатов электронного голосования, а такие встречи с депутатами будут проводиться каждую субботу, «пока ДЭГ не отменят». На речи Рашкина мероприятие закончилось. К нему подошли двое сотрудников полиции, встревоженные сторонники КПРФ решили, что Рашкина задерживают, но он попытался всех убедить, что силовики просто хотят его проводить к машине. Активисты проследовали за Рашкиным вплоть до его автомобиля.

— Ага, мы сейчас уйдем, а они его не к машине проведут, а к автозаку, — говорит пожилой коммунист. Но в этот раз обошлось, Рашкина не задержали. Не задержали и никого из протестующих. Однако, как выяснилось позднее, бывшим кандидатам в депутаты Марине Литвинович и Михаилу Лобанову, который выдвигался от КПРФ в 197-м округе и выигрывал кандидата от «ЕР» Евгения Попова по очному голосованию, не дали выступить, мол, из-за них начнутся аресты. Фамилию Лобанова часто выкрикивали собравшиеся, которые хотели, чтобы ему дали возможность сказать свое слово с «трибуны».

После того, как официальная часть мероприятия закончилась, митингующие не спешили расходиться. Несколько десятков человек поднялись на памятник Пушкину с плакатами, на которых были требования об отмене ДЭГ, освобождении всех политзаключенных, кто-то с помощью плакатов восхвалял КПРФ в целом и Рашкина в частности.

Ближе к пяти часам вечера оставшаяся часть людей выдвинулась в сторону Госдумы, а затем — к Красной Площади, где силовики задержали самого активного участника шествия. После этого все разошлись.

Фариза Дударова

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