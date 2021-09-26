«Яндекс» позволил выбирать онлайн-кинотеатр в поисковой раздаче

В поисковике «Яндекс» появились новые возможности. Они открыты в связи с новыми условиями сотрудничества с онлайн-кинотеатрами, говорят специалисты.

Теперь можно прямо во время поиска выбирать источники для просмотра видеоконтента. Однако сотрудничать с «Яндексом» в данном формате смогут только лицензированные ресурсы.

Любимый для пользователя онлайн-кинотеатр всегда будет в приоритете при выдаче результатов поискового запроса. «Яндекс» еще не закончил тестирование данной технологии. Но представители компании обещают, что вскоре она станет доступна для широкого пользователя. В информации, поданной в виджете, будет указана также и стоимость просмотра. Эксперты полагают, что внедрение данного сервиса существенно повысит пользовательские качества.