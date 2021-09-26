 

После старта продаж спрос на iPhone 13 в РФ вырос вдвое

26.09.2021, 1:24, Новости дня
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Странный факт: спрос на новые iPhone 13, представленные на днях, в РФ оказался примерно вдвое большим, чем на iPhone 12 в прошлом году. Это выяснилось уже через несколько дней после того, как на территории страны был открыт предзаказ.

В общем, удвоение количество заказов было отмечено уже в первый день, говорят аналитики. Поначалу это посчитали рыночной аномалией. Но последующие дни отметились таким де высоким уровнем спроса.

При этом россияне заказывают в большинстве случаев именно дорогие версии. Так, на iPhone 13 Pro, который стоит около сотни тысяч рублей, а также еще более дорогой iPhone 13 Pro Max приходится около 90% запросов. Остальные 10% – это заказы самой базовой версии и смартфона mini.



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