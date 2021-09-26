15 странных дизайнерских решений, после которых поймешь, что у тебя дома все замечательно

Мы часто жалуемся, что в нашей квартире что-то не так, что-то напрягает и мы вечно хотим переделать и обновить.

Однако в интернете встречаются такие варианты дизайна, что что вы даже представить не сможете, как так можно жить. В нашей сегодняшней подборке как раз такие варианты:

Не думаю, что здесь можно принять душ и остаться целым

Сколько же поломанных ног в будущем от этого пола

Зачем тогда вообще здесь стенка, если и так видно

Чуть-чуть не рассчитали

А что если вы пожарный и входите в задымленный дом, наполненный дымом, через это окно.

Вас тоже напрягает эта раковина?

Кто мог додуматься повесить в ванной жалюзи вместо штор?

Наверное удобно

Креативно, но как все это чистить?

Багеты по царски заказывали?

Лестница-убийца

Да, это и лестница и проход

Плитка под названием «искусственная плесень»

Королевское место