15 странных дизайнерских решений, после которых поймешь, что у тебя дома все замечательно
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Мы часто жалуемся, что в нашей квартире что-то не так, что-то напрягает и мы вечно хотим переделать и обновить.
Однако в интернете встречаются такие варианты дизайна, что что вы даже представить не сможете, как так можно жить. В нашей сегодняшней подборке как раз такие варианты:
Не думаю, что здесь можно принять душ и остаться целым
Сколько же поломанных ног в будущем от этого пола
Зачем тогда вообще здесь стенка, если и так видно
Чуть-чуть не рассчитали
А что если вы пожарный и входите в задымленный дом, наполненный дымом, через это окно.
Вас тоже напрягает эта раковина?
Кто мог додуматься повесить в ванной жалюзи вместо штор?
Наверное удобно
Креативно, но как все это чистить?
Багеты по царски заказывали?
Лестница-убийца
Да, это и лестница и проход
Плитка под названием «искусственная плесень»
Королевское место
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