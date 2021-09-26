Дядя и отец убитых в Свердловской области детей раскрыли подробности трагедии

Родственники убитой в городе Кировград (Свердловская область) семьи уверены, что подозреваемый в преступлении получит пожизненный срок, об этом сообщил дядя погибших мальчиков.

«У него первое [преступление] – убийство, вторая ходка – насилие, грабеж, третья – вымогательство, четвертая – тоже большая статья. Он всю жизнь просидел. Мое мнение, он сделал это именно для того, чтобы уйти туда, на пожизненное. Утром поднимут, накормят, работать не надо, прогуляться сводят, спать положат, постельное заменят раз в неделю», – сообщил собеседник Ura.ru.

Он отметил, что подозреваемый ссылался на состояние алкогольного опьянения, и заявлял, что не убивал. «Поджигал – помнит, а убивал – не помнит. Он там ночь пробыл, убил всех, утром пошел на работу. На работе его и взяли. Сидит, пьет пиво и ест чипсы. Сказал, что да, был, не отказывается. Он снял все золото с нее, когда его взяли, у него в кармане золото было, но ничего не помнит», – сказал мужчина.

Отец убитых детей Дмитрий сообщил изданию, что сама жизнь накажет подозреваемого. «Он наказан. Жизнь его накажет», – сказал мужчина.

В Кировграде в субботу прошло прощание с двумя мальчиками и матерью, которых, как считают правоохранительные органы, убил подозреваемый.

Преступление произошло в пятиэтажном доме, на Центральном бульваре Кировграда. 22 числа тела убитых нашли пожарные, они приехали на вызов о возгорании в квартире. 23 сентября по подозрению в убийстве задержали ранее судимого местного жителя.

По версии следствия, мужчина пришел в гости к женщине, они выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, и он убил ее и детей.